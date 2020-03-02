Барнаул, , 07:41 — REGNUM Появились некоторые подробности о кровавой бойне, устроенной солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым в Забайкалье. Алтайскому сайту «Толк» удалось поговорить с очевидцем тех событий — Александром Эрлихом. Он являлся сослуживцем погибших от рук Шамсутдинова алтайских парней (Анатолия Куропова, Артема Никишина и Алексея Андреева).

О своих погибших земляках Александр говорит, что все они были добрыми, спокойными ребятами и погибли ни за что:

Александр Эрлих «Когда Шамсутдинов начал стрелять, он был в двух метрах от меня. Мне гильзы в левое плечо отлетали. Я побежал в сторону КПП, сообщил дежурному».

Эрлих утверждает, что никто над Шамсутдиновым не издевался и он не видел, чтобы вообще кто-то над кем-то издевался в части, отмечается в публикации алтайского СМИ.

Вместе с тем Эрлих заявил, что Шамсутдинов перед убийством спал всего четыре часа за трое суток и что на сон солдата не отпускал начальник ПНР (подразделение немедленного реагирования).

Тем временем близкие погибшего Анатолия Куропова, который призывался в армию из Крутихинского района, говорят, что их сын был добрым, никогда не дрался, а Шамсутдинова он даже и не знал.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 25 октября 2019 года солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов взял автомат и хладнокровно расстрелял двух офицеров и шестерых своих сослуживцев в войсковой части, расположенной в ЗАТО Горный. Трое из них оказались жителями Алтайского края. Ещё один алтайский срочник получил тяжёлые ранения.

Сразу после случившегося стрелявший заявил, что ни о чём не жалеет, но позднее появились сведения о фактах неуставных отношений. Также Шамсутдинов написал открытое письмо родственникам убитых, в котором попросил прощения и сказал, что всегда хотел служить в армии, но не представлял, в каком «аду» окажется.

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