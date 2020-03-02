Тюмень, , 07:36 — REGNUM В Тюменской области возник очередной скандал, связанный с публикациями в социальных сетях фотографий с отдыха правоохранителей. На этот раз пристального внимания удостоился аккаунт лейтенанта Анастасии Д. в Instagram, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Молодая сотрудница полиции выложила в сеть фотографии в купальнике, а также провокационные снимки с вечеринки. Реакция пользователей социальных сетей в основе своей была негативной, девушку назвали «эскортницей» и дали другие нелестные оценки. Реакции УМВД России по Тюменской области на бурное обсуждение аккаунта их подчинённой пока не последовало.

Однако c порталом 72.ru своим мнением поделился председатель общественного совета при УМВД России по Тюменской области Александр Петрушин. Он считает, что представители правоохранительных органов тоже люди и как все граждане имеют право на личную жизнь.

«Право на частную жизнь закреплено в Конституции. Тем более речь идет о закрытом аккаунте в соцсетях. Но аттестованный сотрудник полиции должен предполагать, что его деятельность в сети может быть использована недоброжелателями против него самого» , — считает Александр Петрушин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине февраля 2020 года в Тюмени разразился скандал с выложенным в социальных сетях видео, где один из гостей на празднике следователя СУ СКР по Тюменской области скандировал воровские лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ». Следователь был уволен из правоохранительных органов.

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