Владивосток, , 07:28 — REGNUM По заключению судебно-психиатрической экспертизы, выбросившая во Владивостоке своего ребёнка из окна 38-летняя женщина, страдает психическим расстройством, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Приморью.

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В конце 2019 года было возбуждено уголовное дело по статье"Убийство малолетнего ребёнка». Через три месяца расследование подошло к концу.

«Обвиняемая страдает психическим расстройством и не может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, а также нуждается в принудительном лечении в условиях психиатрического стационара», — пояснили следователи.

Уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера к фигуранту уголовного дела направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке 22 ноября 2019 года прохожие обнаружили на асфальте тело младенца без признаков жизни. Его в окно с восьмого этажа выбросила мать.