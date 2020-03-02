Владивосток, , 07:14 — REGNUM За минувшую неделю в РФ из КНР через пункт пропуска «Пограничный» в Приморье прошло 20 жителей России. Об этом сообщили в агентстве международного сотрудничества Приморского края.

«28 февраля, на территорию Приморья въехали семь россиян», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в общей сложности за минувшую неделю эвакуировано 20 граждан нашей страны.

В краевом правительстве отметили, что в пункт пропуска Пограничный откроется в четверг 5 марта.

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