Хилок, Забайкальский край, , 06:46 — REGNUM Сход 12 вагонов грузового поезда, произошедший сегодня, 2 марта, в 01:25 по местному времени на перегоне «Жипхеген — Хилок» на территории Забайкалья, стал поводом для проведения доследственной проверки Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ. Как сообщается в официальном сообщении следователей, в результате схода жертв и пострадавших нет, но повреждено около 380 метров железнодорожного полотна и одна опора контактной сети. Судя по фотографии, опубликованной ведомством, железнодорожная авария произошла на крутой насыпи, вагоны разбросало по ней, часть перевернулись и скатились с неё.

На перегоне «Жипхеген – Хилок» перевернулись 12 вагонов грузового поезда, их разбросало по крутой насыпи Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за данного происшествия пришлось отменить движение, из-за чего задерживаются пассажирские поезда сообщением «Москва — Чита» (№70), «Чита — Москва» (№69) и «Иркутск — Забайкальск» (№321).

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