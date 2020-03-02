Дальнегорск, Приморский край, , 06:30 — REGNUM В полицию Дальнегорска Приморского края поступило сообщение о разбойном нападении на продавца магазина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД региона.

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Прибывшая на место происшествия оперативная группа установила, что грабитель зашёл в магазин и напал на продавца, требуя вытащить из кассы деньги. Но наличности в кассе не оказалось, злоумышленник сбежал.

По горячим следам был задержан 18-летний местный житель, который признался в намерении ограбить магазин.

«Возбуждено уголовное дело, обвиняемому грозит лишения свободы до 7 лет и штраф. Он заключён под стражу», — пояснили в МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге ожидает суда уже ранее судимый мужчина за серию серию грабежей. Следствием установлена его причастность к 15 преступным эпизодам. Его добычей в общей сложности стали 120 тыс. рублей.