Чита, , 06:22 — REGNUM Доследственная проверка по факту схода с рельсов поезда с углём проводится следователями СК РФ. Об этом сообщается на сайте краевого главка Следственного Комитета РФ.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщило ведомство.

По информации правоохранителей, в результате схода 12 вагонов с углём повреждено 380 метров железнодорожных путей и одна опора контактной сети.

Как сообщало 2 марта ИА REGNUM, движение поездов по перегону Жипхеген — Хилок Забайкальской железной дороги временно закрыто в связи со сходом с рельсов поезда.

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