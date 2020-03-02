Уссурийск, Приморский край, , 06:12 — REGNUM В Уссурийске Приморского края мировой суд вынес приговор водителю автобуса, который грубо обошёлся с ветераном Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой прокуратура.

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В суде было установлено, что в Уссурийске, в декабре 2018 года водитель рейсового автобуса отказал 94-летнему ветерану в законном бесплатном проезде в автотранспорте.

Пожилой человек предъявил водителю удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, но тот порвал документ и вытолкнул его из автобуса.

«Суд согласился с мнением гособвинения о виновности водителя и назначил ему наказание в виде в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей», — пояснили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске водитель высадил из автобуса 84-летнего блокадника, сказав, что его льготная карта поддельная.