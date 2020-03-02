Владивосток, , 05:50 — REGNUM В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении Джемала Мамояна — криминального лидера, известного как Джеко Тбилисский. Его обвиняют в контролировании криминальных процессов в Приморье, участии в разделе сфер преступного влияния и доходов, полученных в результате преступной деятельности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД региона.

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«В ходе следствия установлено, что Джеко Тбилисский, находясь за границей РФ, с 2014 года обязывал, согласно существующим негласным нормам и правилам поведения, всех лиц более низкого криминального статуса подчиняться его указаниям и распоряжениям. Собрана доказательная база, что он занимает высшее положение в преступной иерархии», — пояснили в МВД.

Фигурант уголовного дела объявлен в розыск. Ранее, в 2019 году, силовики в Магаданской области задержали 10 участников преступной группировки Мамояна, по признаниям которых Джеко Тбилисский имел в Китае и в странах Юго-Восточной Азии криминальные связи.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-начальника Главного управления уголовного розыска МВД России полковника Евгения Кузина обвиняют в получении взятки в 25 млн рублей от «вора в законе» Миро Телояна, больше известного как Мирон, который также является племянником другого «вора в законе» Аслана Усояна (Дед Хасан), убитого в 2013 году.