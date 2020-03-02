Владимир, , 05:41 — REGNUM В результате столкновения грузовой фуры с микроавтобусом на трассе под Владимиром погиб один человек, еще десять пассажиров получили ранения, сообщают «Вести.ру».

Как стало известно, столкновение двух транспортных средств произошло в ночь на понедельник, 2 марта. Всего в салоне микроавтобуса находились 16 человек.

Причиной трагедии могли стать погодные условия: по данным метеослужб, в настоящий момент в области туман, на дорогах гололедицы.

Причины и обстоятельства аварии на месте устанавливают эксперты. Пострадавшие доставлены в больницу.