Пекин, , 05:29 — REGNUM Количество жертв заражения коронавирусом в КНР увеличилось до 2912, при этом более 44 тысяч заболевших вылечились. Об этом информирует CGTN на своей странице в Twitter.

В сообщении говорится, что за прошедшие сутки зафиксировано 42 смерти от заражения. На данный момент в Китае инфицировано 80 026 человек.

Как сообщало 29 февраля ИА REGNUM, количество жертв коронавируса в КНР достигло 2 835 человек.

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