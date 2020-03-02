Биробиджан, , 05:31 — REGNUM Среди бела дня женщина, вооруженная ножом, ограбила магазин в столице Еврейской АО Биробиджане, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной службе вневедомственной охраны.

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Женщина вошла в продовольственный магазин и, угрожая ножом, забрала деньги из кассы. Сообщение об этом поступило на пульт вневедеомственной охраны, сотрудники которой немедленно поставили в известность полицию. Позже водитель такси сообщил, что грабительница в сопровождении мужчины села в такси. Во время поездки парочка выбросила нож в окно. Нож полиция нашла. Грабительница и ее спутник задержаны. Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ — «Грабеж».

Как сообщало ИА REGNUM, на Колыме пьяный дебошир обстрелял полицейских из охотничьего ружья.