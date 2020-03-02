Южно-Сахалинск, , 05:19 — REGNUM В качестве меры по предотвращению распространения китайского коронавируса нового типа на Сахалине закрыли авиасообщение с японским Хоккайдо. Об этом сообщил глава минздрава Сахалинской области Владимир Ющук.

«После 5 числа мы рейсы с неблагополучных территорий закрываем», — заявил сахалинский чиновник, подчеркнув, что в случае необходимости аналогичные меры будут приняты и в отношении других территорий Японии.

Как сообщало ИА регнум, ранее было перекрыто авиасообщение с Китаем и Южной Кореей. По состоянию на 29 февраля, на Хоккайдо зарегистрировано 66 инфицированных коронавирусом человек.