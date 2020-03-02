Багдад, , 05:08 — REGNUM В «зелёной зоне» иракской столицы, где находятся посольства США и Великобритании, упали две ракеты. Об этом информирует местный телеканал Alsumaria.

По информации телеканала, ракеты прилетели из восточных кварталов Багдада. Информации о жертвах не поступало.

Как сообщало 1 марта ИА REGNUM, глава МИД Ирака Джавад Зариф назвал заключение США мирного соглашения с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) капитуляцией после унижения.

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