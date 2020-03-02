Хабаровск, , 05:31 — REGNUM Руководитель уголовного розыска отдела полиции в Хабаровске найден мертвым в своем кабинете. Предположительно офицер покончил с собой.

Читайте также: В Приамурье сотрудник полиции совершил суицид

Как сообщило ИА ДВ-Новости, в кабинете мужчина находился один. Все обстоятельства указывают на то, что выстрел из табельного оружия не был случайным. Проверкой обстоятельств трагедии занимается СК РФ по региону.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля 2020 года в Амурской области покончил с собой сотрудник полиции 26 лет.