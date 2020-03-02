Чита, , 04:55 — REGNUM Движение поездов по перегону Жипхеген — Хилок Забайкальской железной дороги временно приостановлено в связи со сходом с рельсов 12 вагонов грузового поезда. Об инциденте сообщает пресс-служба Забайкальской ЖД.

Отмечается, что при сходе товарняка были повреждены габариты соседнего пути. В результате на участке пути движение отменено, в связи с чем задерживаются пассажирские поезда сообщением «Москва — Чита» (№70), «Чита — Москва» (№69) и «Иркутск — Забайкальск» (№321). Кроме того, отменены проходящие по аварийному участку пригородные поезда.

Эксперты выясняют причины аварии. Для находящихся в ожидании движения поездах пассажиров организовано дополнительное питание.

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