Хайнань, Китай, , 04:50 — REGNUM В госпиталях провинции Хайнань по данным на 1 марта 2020 года остаётся всего 15 пациентов с коронавирусом. Новые случаи заболевания не выявляются уже более недели.

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По данным Хайнань Лайф, всего с начала эпидемии выявлено 168 заболевших. 5 человек скончались, в основном это приезжие из эпицентра эпидемии, города Уханя. 148 пациентов выписаны из больниц с полным выздоровлением.

У одного из пациентов после выписки из больницы анализы дали положительный результат. Но врачи сообщают, что опасаться окружающим нечего — этот человек не может никого заразить.

Как сообщало ИА REGNUM, курортный Хайнань постепенно возвращается к нормальной жизни. На острове снимают многие ограничения, открываются магазины, парки и пляжи. Масочный режим никто не отменяет. Власти продолжают регулярную дезинфекцию зданий, улиц, мест массового посещения.