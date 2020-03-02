Петропавловск-Камчатский, , 04:46 — REGNUM Число граждан, заболевших гонконгским гриппом, растёт на Камчатке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора по региону.

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За прошедшую неделю, 24 февраля-1 марта, в регионе зарегистрировано 6 случаев лабораторно подтвержденного гриппа B, 4 случая гриппа А (H3N2), который называют гонконгским.

Неделей ранее случаев гриппа B было официально подтверждено 33 и 1 случай гриппа А (H1N1), 2 случая гонконгского гриппа.

В Роспотребнадзоре уточнили, что ситуация по заболеванию гриппом в регионе благополучная — эпидпорог не превышен.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с распространением сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ, на Камчатке на карантин закрывали школы и отдельные классы. В настоящее время почти все школьники приступили к занятиям.