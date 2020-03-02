Пекин, 2 марта 2020, 04:14 — REGNUM Общее число заболевших в провинции, по данным последних отчетов, равнялось 67 103. В Хубэй, ставшей очагом распространения вируса по миру, также зафиксировано 42 новых летальных случая.
«Антироссийская пропаганда»
В провинции Хубэй число инфицированных коронавирусом выросло на 196
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Коронавирус — это патоген, который способен поражать дыхательную, пищеварительную и нервные системы как человека, так и животных. Китайский вариант способен передаваться от человека к человеку. Медики задаются вопросом, представляет ли собой вспышка в КНР чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения международного масштаба.