Магадан, Магаданская область, , 04:05 — REGNUM В соцсетях Магаданской области обсуждают видео, на котором женщина рассказывает, что сосед прикрутил шкуру собаки к её забору на глазах у маленькой дочери.

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Случай живодёрства произошёл в поселке Армань 1 марта. Жительница посёлка обвиняет соседа, у которого был конфликт с ней.

«Он был со своим сыном, вместе они прикрутили шкуру щенка к забору. Всё это видела моя дочь, она испугалась и позвала меня. Шкура ещё даже теплая была, значит, снял он её недавно, возможно, с живого животного. Это бродячий щенок, он бегал по улице вместе с другими собаками», — пишет «Весьма».

По данным информационного портала, в пресс-службу УМВД Колымы поступило сообщение по факту жестокого обращения с животным в посёлке Армань — на место выехали оперативники.

Как сообщало ИА REGNUM, житель села Новочесноково Амурской области издевался над собаками, убивал их, весь процесс снимал на видео.