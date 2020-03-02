Петропавловск-Камчатский, , 03:51 — REGNUM В Камчатском Вилючинске во время празднования Масленицы лошадь, катавшая горожан, понесла и травмировала женщину и ребёнка.

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Как сообщило ИА Кам 24, по словам очевидцев животное, судя по всему, чего-то испугавшись, понесло, сбило с ног пожилую женщину. На лошади сидел мальчик четырёх лет, он упал на землю. Лошадь продолжала скакать. Мальчика и пожилую женщину увезли на скорой помощи в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, во всех регионах России отпраздновали Масленицу.