Петропавловск-Камчатский, , 03:49 — REGNUM В офисе природного парка «Вулканы Камчатки» в Елизово проводит обыски ФСБ.

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В данный момент в офисе одного из главных туристических объектов региона проводится выемка документов. По данным ИА Кам 24, обыски проходят в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 159 УК РФ — «Мошенничество».

В декабре 2019 года генеральный директор парка Сергей Макрушенко был уволен в связи с утратой доверия. Проверку деятельности учреждения инициировало краевое правительство. Информация о выявленных нарушениях была направлена в правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, природный парк «Вулканы Камчатки» был образован в 1996 году. Парк включен в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО.