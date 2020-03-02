Женева, Швейцария, , 01:54 — REGNUM Количество заболевших коронавирусной инфекцией за границами КНР увеличилось до 7169. Об этом в своём отчете сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, за прошедшие сутки список стран, в которых обнаружен опасный вирус пополнили Азербайджан, Эквадор, Ирландия, Монако и Катар.

В отчете сообщается, что вирус распространился уже в 58 странах. Общее количество заражённых инфекцией в мире достигло 87 137 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, большинство заболевших вирусом находятся в КНР, где насчитывается более 79 тысяч подтверждённых случаев.

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