Азов, Ростовская область, , 01:20 — REGNUM Ростовские специалисты обследовали пострадавший из-за взрыва бытового газа многоквартирный дом в Азове. Непригодными для проживания признаны 13 квартир, проинформировали ИА REGNUM в донском правительстве.

«В настоящее время дом подключен ко всем коммуникациям, жители второго и третьего подъездов вернулись в свои квартиры. Десять человек проживают в пункте временного размещения в гостинице «Солнечной», — уточняется в сообщении.

Компенсационные выплаты получит 71 человек. Ранее сообщалось, что для помощи пострадавшим от взрыва бытового газа азовчанам из региональной казны выделено около 3,4 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что хлопок произошёл в доме на улице Павлова в Азове утром 22 февраля. Затем вспыхнул пожар. В результате двое жильцов погибли, ещё один человек пострадал. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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