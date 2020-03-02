Ростов-на-Дону, , 01:04 — REGNUM В Ростовской области материалы уголовного дела в отношении бывшего главы администрации Сальского городского поселения в ближайшее время изучит суд. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Как следует из материалов дела, глава администрации незаконно предоставил коммерческой фирме в аренду участок из земель сельхозназначения. В результате бюджету был причинён ущерб в размере более 1,1 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что чиновника заподозрили в махинациях с землей в 2019 году. О задержании главы Сальска стало известно в ноябре. Бывшего руководителя муниципалитета обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области под следствие попал глава Сальска