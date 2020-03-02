Нью-Дели, , 00:46 — REGNUM Количество погибших в результате четырех дней насилия в столице Индии достигло 46, сообщило 1 марта МВД страны, передает Xinhua.

«Сегодня еще три тела были обнаружены в пострадавшей от насилия северо-восточной части города», — сообщил сотрудник полиции, пояснив, что тела жертв были обнаружены в каналах столицы.

Таким образом, число погибших достигло 46, более 350 получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые беспорядки с применением насилия всколыхнули северо-восточную часть Нью-Дели в ночь с 26 на 27 февраля. Участники беспорядков жгли автомобили, разоряли магазины и жгли административные здания, включая школы.

Причиной волнений стал новый закон о гражданстве, принятый властями в середине декабря. Согласно новой норме, прибывающие в Индию из Бангладеш, Афганистана и Пакистана нелегальные мигранты имеют право на получение гражданства, но лишь в случае принадлежности к индуизму, сикхизму, буддизму, джайнизму, парси и христианству. Прибывшим в Индию мусульманам такого права не дали.