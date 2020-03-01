Ижевск, , 22:48 — REGNUM В Удмуртии по итогам 2019 года число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и в сфере компьютерной информации выросло на 86,7% — с 2 645 до 4939 преступлений. Об этом сообщает прокуратура республики.

В структуре таких преступлений основную часть составляют кражи — 1994 инцидента, мошенничества — 1473 случая, а также вымогательство — 53 происшествия.

В надзорном ведомстве уточнили, что в большинстве случаев мошенники представляются сотрудниками и под видом предотвращения несанкционированной транзакции узнают личные данные банковских карт. Также популярным способом является взлом страниц в социальных сетях, после чего всем знакомым производится рассылка от имени владельца аккаунта с просьбой перечислить небольшую сумму — от 700 до 900 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, только в Ижевске жертвами интернет-мошенников в 2019 году стали более 700 человек. Именно столько уголовных дел было возбуждено по данным фактам. Из-за взлома страниц в социальных сетях и рассылки сообщений с просьбой занять денег возбудили 132 уголовных дела. 108 жителей города лишились средств при покупке или продаже товаров или услуг в социальных сетях. 150 ижевчан потеряли деньги, совершая покупки на специализированных сайтах, 12 человек — приняв участие в интернет-конкурсах.