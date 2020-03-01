Ижевск, , 22:14 — REGNUM По факту гибели мужчины на территории санатория «Металлург» возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Об этом сообщает следственное управление СКР по Удмуртии.

По версии следствия, днем 29 февраля территорию санатория очищали от деревьев. На одного из мужчин упало дерево, в результате от полученных травм он скончался.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Управление не раскрывает личность погибшего, однако глава Федерации велосипедного спорта Удмуртии Вячеслав Харин написал на своей странице в социальных сетях, что чемпион мира Андрей Ведерников погиб из-за падения дерева.

«На лесоповале зацепило веткой падающего дерева», — написал он. По его мнению, делать какие-либо комментарии преждевременно, на месте работают следователи.

Прощание состоится в Ижевске 3 марта, в храме Иверской иконы Божьей Матери.

ИА REGNUM напоминает, Андрей Ведерников завоевал золотую медаль в групповой гонке среди любителей в 1981 году. Является пятикратным чемпионом СССР, победителем Vuelta Mexico Telmex и «Тура Словакии». На момент гибели ему было 60 лет.

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