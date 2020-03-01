Ташкент, , 21:43 — REGNUM Авиакомпания Uzbekistan Airways с 1 марта временно приостанавливает регулярные авиарейсы в Токио и Рим в связи со вспышками коронавируса в Японии и Италии и в целях предотвращения распространения данного вируса на территории Узбекистана, говорится в сообщении авиакомпании.

«Напоминаем, что совместно с Министерством здравоохранения Республики Узбекистан на всех рейсах авиакомпании введены повышенные меры безопасности, в том числе проводятся санитарно-карантинные мероприятия и медико-санитарный контроль лиц, пересекающих государственную границу республики», говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что С 1 марта 2020 года авиакомпания Uzbekistan Airways временно приостанавливает регулярные авиарейсы в Сеул в связи со вспышкой коронавируса в Южной Корее.

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