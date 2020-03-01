Москва, , 20:22 — REGNUM В инфекционной больнице Москвы находится на госпитализации пациент, у которого подозревается наличие коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 1 марта сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«В настоящий момент он проходит комплекс диагностических мероприятий. До получения результатов исследований окончательный диагноз не установлен», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Отмечается, что за последние месяцы в медицинские учреждения столицы поступали несколько больных с подозрением на коронавирусную инфекцию, однако ни у одного из них диагноз не был подтвержден.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в телеграм-канале Baza со ссылкой на источник в Роспотребнадзоре появилась информация о первом случае заражения коронавирусом в Москве.

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