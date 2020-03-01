Москва, , 20:26 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали 70 подростков в возрасте от 15 до 18 лет, которые находились в кальян-баре на западе столицы. Об этом 1 марта сообщает «МВД Медиа».

Отмечается, подростки были доставлены в местное отделение полиции для освидетельствования, после чего они были переданы родственникам.

Кроме этого, полицейскими было установлено, что в заведении осуществляли продажу шариков с закисью азота, а также алкоголь и табак без специальных федеральных марок.

«Товаросопроводительные документы на реализацию алкогольной продукции в заведении отсутствовали, а все расчеты проводились через онлайн переводы без кассовых чеков», — отмечается в сообщении.

На данный момент, сотрудниками МВД составлено пять административных протокола, а изъятая в ходе проверки продукция направлена на исследование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кемеровской области пятеро восьмиклассников пришли на уроки нетрезвыми. О том, что школьники одной из городских школ находятся, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, инспектору отделения по делам несовершеннолетних отдела МВД России сообщил педагог этого образовательного учреждения.

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