Могадишо, , 19:26 — REGNUM В результате взрыва, произошедшего недалеко от сомалийского города Вармахан, погибли по меньшей мере четыре человека, об этом 1 марта сообщает Anadolu Ajansi.

Ответственность за преступление взяла группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Террористическая группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) несет ответственность за взрыв заложенного возле трассы фугаса», — подчеркнул в комментарии изданию местный чиновник Салад Хуссейн.

Напомним, преступная группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведет активную борьбу против правительства и народа страны с целью дестабилизации ситуации и захвата власти в государстве.

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