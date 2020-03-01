Донецк, , 18:35 — REGNUM На западе Донецка повреждено здание школы в результате обстрелов, которые были произведены со стороны дислокации вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 1 марта сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Сегодня в 22:30 вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Александровка с применением БМП-2. В результате обстрела повреждено остекление четвертого этажа школы», — цитирует «Донецкое агентство новостей» заявление СЦКК.

Отмечается, что информации о жертвах и пострадавших от обстрелов среди гражданского населения уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 февраля официальный представитель Народной Милиции ДНР заявил о том, что боевик вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб из-за нарушения техники безопасности при минометном обстреле территории ДНР.

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