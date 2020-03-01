Электроугли, , 17:29 — REGNUM Мужчина и его пятилетняя дочь погибли в результате удара оборванным буксировочным тросом в городе Электроугли в Московской области. Об этом 1 марта сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, трагедия произошла во время масленичных гуляний в лесном массиве. Во время катаний на джипах при использовании лебёдки при буксировке автомобиля произошёл обрыв троса.

Трос отлетел в сторону девочки и её отца, причинив им травмы, не совместимые с жизнью. Мужчина и ребёнок скончались на месте происшествия. Уточняется, что организаторы мероприятия не позаботились об обеспечении безопасности, представителей экстренных служб и медиков во время гуляний в лесном массиве не было.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов, проводится осмотр мета происшествия, опрос очевидцев, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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