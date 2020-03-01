Магас, , 17:19 — REGNUM Проверку по факту стрельбы, устроенной неизвестными во время сопровождения свадебного кортежа проводят сотрудники правоохранительных органов в Ингушетии. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Видеозапись свадебного кортежа, где участники церемонии устроили стрельбу во время проезда автомобилей участников свадебной церемонии, была выложена в социальную сеть в Ингушетии.

Сотрудники правоохранительных органов в связи с появлением видео со стрельбой начало доследственную проверку. Устанавливаются свидетели и участники событий.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании троих жителей Ингушетии за стрельбу во время проезда свадебного кортежа в городе Назрань.

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