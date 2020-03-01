Сеул, , 16:23 — REGNUM Власти Южной Корем подтвердили 210 новых случаев заражения коронавирусом Covid-2019. Об этом сегодня, 1 марта, сообщает министерство здравоохранения Южной Корем.

Таким образом, общее число заболевших в Южной Корее выросло до 3736 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Южная Корея на данный момент вторая после Китая страна по количеству заболевших коронавирусом.

При этом почти половину случаев заражения связана с сектой Синчхончжи, последовательница которой отправилась на службу в храме, отказавшись проходить обследование на коронавирус. Позднее у нее выявили коронавирусную инфекцию, но она успела заразить очень многих.