Идлиб, Сирия, , 16:26 — REGNUM Вооруженные силы Турции сбили два самолета военно-воздушных сил Сирийской Арабской Республики в небе над сирийской провинцией Идлиб. Об этом 1 марта сообщает агентство SANA.

«Силы турецкого режима сбили два сирийских самолёта в районе Идлиб. Пилоты катапультировались и в порядке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что командование ВВС Сирии приняло решение о закрытии воздушного пространства над Идлибом, в связи с чем любой объект, появившийся в воздухе, будет восприниматься военными как враждебный и будет подлежать уничтожению силами сирийского ПВО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в небе над сирийской провинцией Идлиб был сбит беспилотный летательный аппарат турецкого производства, который принадлежал вооруженным группировкам террористов, называющих себя «сирийской оппозицией».

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