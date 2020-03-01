Екатеринбург, 1 марта 2020, 16:17 — REGNUM В Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга найден человеческий череп, который глодал и таскал бродячий пёс. Его обнаружили граждане, которые сообщили об инциденте в полицию.
Информацию изданию Е1 подтвердил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Он уточнил, что инцидент произошёл днём 29 февраля. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Он добавил, что материалы переданы в региональное управление СКР.
Отметим, что в следственном управлении СКР по свердловской области проводят проверку. По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер.