Екатеринбург, , 16:17 — REGNUM В Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга найден человеческий череп, который глодал и таскал бродячий пёс. Его обнаружили граждане, которые сообщили об инциденте в полицию.

Информацию изданию Е1 подтвердил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Он уточнил, что инцидент произошёл днём 29 февраля. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

«В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий представители МВД нашли на территории татаро-башкирского кладбища обглоданное дикими животными тело мужчины. При осмотре его одежды стражи порядка заметили, что из кармана виднеется паспорт на имя местного жителя, проживавшего на улице Токарей. 40-летний мужчина значился как пропавший без вести с 14 февраля», — заявил полковник Валерий Горелых.

Он добавил, что материалы переданы в региональное управление СКР.

Отметим, что в следственном управлении СКР по свердловской области проводят проверку. По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер.