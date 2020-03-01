Москва, , 16:16 — REGNUM Проверку по факту гибели супругов, чьи тела были найдены в квартире начали следователи в Москве. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по городу.

Тела мужчины и женщины 1986 и 1987 годов рождения без признаков жизни были найдены 29 февраля в квартире жилого дома на улице Большой Филевской.

Причины произошедшего в настоящее время неизвестны, следов насильственной смерти на телах погибших найдено не было. По факту гибели людей была начата доследственная проверка.

Обстоятельства и причины гибели людей устанавливаются. Проводится опрос свидетелей, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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