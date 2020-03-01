Вашингтон, , 15:58 — REGNUM Постоянно проживающий в США гражданин Китая Хунцзинь Тан приговорён к двум годам лишения свободы за кражу информации, охраняемой законом о коммерческой тайне, у американской нефтяной компании. Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции США.

С июня 2017 года по декабрь 2018 года Хунцзинь Тан работал в качестве младшего научного сотрудника в исследовательском подразделении неназываемой американской нефтяной компании. Тан участвовал в разработке проточных аккумуляторов, считающихся накопителями энергии следующего поколения.

Следствие установило, что в декабре 2018 года гражданин КНР скопировал несколько сотен файлов со служебной информацией на внешний накопитель. Вскоре после этого Тан подал заявление об увольнении, сохранив у себя накопитель с секретной информацией.

«Американская изобретательность вдохновляет на достижения в науке и технике и стимулирует мировые рынки. Нигде это не проявляется так ярко, как в энергетической отрасли Оклахомы. Недобросовестные люди, такие как Хунцзинь Тан, пытаются украсть американские торговые секреты, чтобы забрать их домой в Китай», — заявил американский прокурор Трент Шорс.

Окружной судья США Грегори Фриззелл признал 36-летнего гражданина КНР виновным в нарушении коммерческой тайны и приговорил его к тюремному заключению сроком на 24 месяца. Также бывший научный сотрудник должен будет выплатить компенсацию в размере $150 тысяч. Отмечается, что Хунцзинь Тан признал свою вину, подписав соответствующее соглашение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года власти США обвинили в промышленном шпионаже бывшего сотрудника компании General Electric Сяоцзина Чжена. В прокуратуре штата Нью-Йорк заявили, что Чжен передал секретные технологии General Electric в сфере газовых и паровых турбин китайскому бизнесмену Чжаоси Чжану.