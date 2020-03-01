Луганск, , 15:53 — REGNUM Командир 10-го батальона 59-й бригады вооруженных сил Украины взят под стражу после обысков в связи с незаконным хранением оружия и боеприпасов, проведенных сотрудниками службы безопасности Украины. Об этом 1 марта сообщает офицер пресс-службы Управления Народной Милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Арест Victor

В ходе обысков сотрудники украинской спецслужбы изъяли четырнадцать ящиков с патронами разного калибра, гранатами Ф-1, РГД-5 и запалов к ним. Командир бригады в связи с этим взят под стражу, а командование бригады проводит разбирательство. 2 марта в расположении бригады будет работать комиссия РАВ штаба отдельной тактической группы «Север».

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Как сообщало ИА REGNUM, офицер ВСУ в состоянии алкогольного опьянения пытался скрыться от правоохранительных органов в результате чего получил перелом ноги.