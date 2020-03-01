Донецк, , 15:49 — REGNUM В 58-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ сотрудники службы безопасности Украины провели операцию по выявлению каналов торговли оружием и наркотическими веществами, которую осуществляют боевики данной бригады, сообщает 1 марта официальный представитель управления Народной Милиции Донецкой Народной Республики.

Семь боевиков бригады, которые организовали торговлю через соцсети и мессенджеры, были задержаны.

«У задержанных изъяты средства связи и обработки информации, на которых выявлены контакты более шестисот лиц, причастных к данной преступной схеме. При этом, более трехсот из них оказались действующими военнослужащими украинского соединения», — говорится в сообщении.

В сообщении также говорится, что в отсутствие денежных средств боевики ВСУ могли «приобретать» наркотические вещества в обмен на оружие и боевые припасы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, командир 58-й бригады ВСУ организовал в так называемой зоне ООС производство контрафактных сигарет.