Донецк, 1 марта 2020, 15:49 — REGNUM В 58-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ сотрудники службы безопасности Украины провели операцию по выявлению каналов торговли оружием и наркотическими веществами, которую осуществляют боевики данной бригады, сообщает 1 марта официальный представитель управления Народной Милиции Донецкой Народной Республики.
Семь боевиков бригады, которые организовали торговлю через соцсети и мессенджеры, были задержаны.
В сообщении также говорится, что в отсутствие денежных средств боевики ВСУ могли «приобретать» наркотические вещества в обмен на оружие и боевые припасы.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, командир 58-й бригады ВСУ организовал в так называемой зоне ООС производство контрафактных сигарет.