Стамбул, Турция, , 15:08 — REGNUM В Стамбуле турецкие правоохранительные органы задержали главного редактора информационного агентстваSputnik Турция Махира Бозтепе. Об этом сегодня, 1 марта, сообщило агентство.

Сообщается, что около 13:20 по местному времени сотрудники турецкой полиции прибыли в офис Sputnik в Стамбуле с требованием о встрече с представителями агентства. При этом в офисе в выходной день находился только дежурный сотрудник.

Сотрудники полиции заявили, что они не покинут офис до тех пор, пока с ними не встретятся представители агентства.

В офис прибыл руководитель представительства агентства в Стамбуле Максим Дурнев, адвокаты агентства, представитель генерального консульства России в Стамбуле.

В итоге правоохранительные органы Турции задержали главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Анкаре три группы радикально настроенных националистов ворвались в квартиры трех журналистов данного агентства и устроили погромы. Журналистов Sputnik обвиняли в предательстве родины за то, что они работают на российское иновещательное агентство.

Погромщики скрылись до прибытия полиции, а прибывшие на место турецкие правоохранители задержали журналистов агентства, ставшим жертвами погромов.