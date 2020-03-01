Москва, , 15:04 — REGNUM После смерти троих участников банной вечеринки с сухим льдом в Москве возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», хотя некоторые юристы ранее высказывали предположения о возбуждении дела по ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», так как данная статья выглядела наиболее подходящей. Почему так случилось? Как заявила корреспонденту ИА REGNUM адвокат Ольга Сулим, ответ на этот вопрос скрыт в подробностях произошедшей трагедии.

«В настоящее время, как стало известно, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса РФ «Причинение смерти по неосторожности». Она предусматривает ответственность за смерть двух и более лиц. Действия, приведшие к такому трагическому результату, наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, максимальное наказание — лишение свободы на срок до четырех лет. Почему уголовное дело не было возбуждено по ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»? Дело в том, что выясняются все обстоятельства дела, в том числе и то, что инициатива воспользоваться сухим льдом в таком количестве исходила непосредственно от одного из гостей. Соответственно, работники банного комплекса к этому были непричастны, кроме предоставления помещения», — заявила Сулим.

По ее словам, сейчас следственным органам предстоит тщательно изучить все обстоятельства дела. Это будет не так сложно, учитывая, что есть большое количество свидетелей произошедшего — это и гости, и обслуживающий персонал банного комплекса. Не исключено, что вина в произошедшем лежит на гостях, которые могли сами привезти сухой лед. Если выяснится, что виновник причинения смерти по неосторожности находится среди погибших, то уголовное дело прекратят по факту смерти подозреваемого (или подозреваемых).

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