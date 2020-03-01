Киев, 1 марта 2020, 14:25 — REGNUM На Соломенской площади столицы Украины во время движения произошло возгорание маршрутного автобуса, сообщается 1 марта на странице сообщества «Киев оперативный» в социальной сети Facebook.
Возгорание общественного транспорта ликвидировали прибывшие на место происшествия сотрудники ГСЧС. Информация о потерпевших уточняется.
На видеозаписи, опубликованной в сообществе, видно, как огонь полностью охватил автобус. После тушения пожара стало ясно, что автобус сгорел полностью.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области сгорел автобус, перевозивший паломников из Москвы в Оптину Пустынь.