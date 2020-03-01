Тбилиси, , 14:06 — REGNUM Новые случаи коронавируса в Грузии за последние сутки не выявлены, но в карантине продолжают оставаться более 100 человек. Об этом сообщила пресс-служба правительства Грузии. Ситуация в стране на 1 марта была рассмотрена на очередном заседании межведомственного координационного совета под руководством премьер-министра Грузии Георгия Гахария.

Что касается состояния здоровья трех инфицированных коронавирусом граждан Грузии, оно остается стабильным и удовлетворительным, заявили на заседании представители минздрава.

Координационный совет принял и новые рекомендации по предотвращению распространения инфекции. Прежде всего, гражданам советуют временно воздержаться от поездок в страны, признанные ВОЗ зонами высокого риска.

МВД и министерству финансов поручено на всех пограничных пунктах и в аэропортах установить современные полевые палатки, в которые будут помещаться пассажиры, прибывающие из стран высокого риска до их перевозки в специальные учреждения.

Координационный совет рекомендует всем лицам и организациям отменить все публичные мероприятия, запланированные в местах массового скопления людей. Эта информация уже разослана всем органам местного самоуправления.

Все школы и детские сады, а также все виды общественного транспорта обрабатываются специальными дезинфицирующими растворами в соответствии с рекомендациями минздрава. Обработке подвергаются станции и вагоны метрополитена, микроавтобусы и городские автобусы.

В правительстве Грузии считают, что оснований для паники нет и процесс полностью контролируется соответствующими структурами.

Как известно, 29 февраля в Грузии был официально лабораторно подтвержден третий случай коронавируса. Он выявлен у гражданина Грузии, который путешествовал по Ирану. Этот гражданин имел тесный контакт с первым гражданином Грузии, у которого факт инфицирования коронавирусом был выявлен еще 26 февраля и который также возвращался в страну из Ирана через Азербайджан. Второй случай был подтвержден у женщины, которая вернулась из поездки в Италию. Она оказалась сотрудницей одного из филиалов «Банка Грузии» и пару дней после возвращения успела поработать в своем филиале. В настоящее время этот филиал временно закрыт. Инфекционисты и эпидемиологи работают над установлением всех возможных контактов зараженной женщины. На коронавирус проверены ее муж и ребенок, но у них тестирование дало отрицательный результат.