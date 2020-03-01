Одесса, Украина, , 14:15 — REGNUM В Одессе 29 февраля произошел пожар в жилом доме, который расположен на улице Греческая, 20 и известен как памятник архитектуры («Доходный дом Маврокордато»), сообщает 1 марта издание «Думская», а также пресс-служба главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

Сообщение о возгорании, которое произошло в квартире на третьем этаже по адресу Греческая, дом 20 поступило в ГСЧС в 23:34 (00:34 мск).

Сотрудниками ГСЧС были спасены 12 человек, тридцать человек были эвакуированы самостоятельно. Пожар на площади пятьдесят квадратных метров удалось ликвидировать в 01:04 (02:04 мск).

В результате пожара пострадала девушка 1993 года рождения, которая была госпитализирована в Одесскую областную клиническую больницу с отравлением продуктами горения.

Читайте также: В Одессе горело общежитие политехнического университета

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Одессе произошел пожар в общежитии политехнического университета.