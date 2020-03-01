Ульяновск, , 13:30 — REGNUM В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадали участники детского футбольного клуба. Дело принято в производство следственным управления СКР по региону, сообщается на сайте ведомства.

Уголовно дело первоначально возбуждено органами полиции, затем по инициативе СУ СКР принято к своему производству. Правоохранители осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и потерпевшие, изъята необходимая документация.

«Водитель автобуса допрошен в качестве подозреваемого. Проводятся иные следственные действия», — говорят в следственном управлении.

По данным ведомства, в аварии травмы различной степени в аварии получили пятеро детей в возрасте от 8 до 15 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 29 февраля. На дороге Солдатская Ташла — Кузоватово опрокинулся автобус, который вёз в Ульяновск детскую футбольную команду «Нефтяник» из Новоспасского района. В салоне находились 26 детей и три тренера.

По факту происшествия создан региональный штаб, пострадавшим оказывается необходимая помощь. Один их тяжело раненых детей утром 1 марта был направлен на лечение в Москву — у него оторвало кисть, ульяновские врачи пришили её.

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