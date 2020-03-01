Баку, , 13:49 — REGNUM Сотрудниками государственного таможенного комитета, а также главного управления по борьбе с наркотиками при МВД Азербайджана была пресечена продажа крупной партии наркотических веществ, сообщили 29 февраля в пресс-службе таможенного ведомства страны.

Специальную операцию провели перед отелем в Бинагадинском районе Баку. Наркотические вещества были завезены в страну гражданином Азербайджана, который был задержан во время спецоперации при попытке «продать» сотруднику таможенного ведомства, который изобразил покупателя, 183 грамма героина и 1,96 кг опиума.

В ходе обыска у задержанного выявили 16,4 гр героина и 12,5 гр опиума. Также в ходе следственных мероприятий выяснилось, что у гражданина Азербайджана было двое сообщников — один из которых — гражданин Азербайджана, а второй — Ирана.

Оба гражданина Азербайджана (задержанный во время спецоперации и его сообщник) вину признали и оба они задержаны как подозреваемые. Ясамальский районный суд избрал им меру пресечения в виде ареста.

Оперативные мероприятия по привлечению к ответственности остальных членов ОПГ продолжаются.

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