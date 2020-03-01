Куми, Южная Корея, , 13:08 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung остановила один из цехов завода по производству смартфонов в городе Куми 29 февраля, сообщает Yonhap со ссылкой на представителя компании.

Случай заражения одного из рабочих этого предприятия новым коронавирусом COVID-19 был подтверждён 22 февраля. После этого производство было приостановлено на два дня.

29 февраля медики подтвердили заражение новым коронавирусом одного из членов семьи ранее заболевшего рабочего. Samsung повторно остановила цех, в котором работал этот сотрудник. Производство во втором цеху предприятия в Куми будет продолжено.

«Нам еще предстоит решить, как долго завод должен быть закрыт. Мы предпримем все необходимые меры для защиты наших работников», — заявили в Samsung.

Также в Samsung уведомили о выявленном случае заражения коронавирусом COVID-19 одного из сотрудников субподрядчика компании на заводе в городе Йонъин. Этот рабочий имел мало контактов на производстве с другими людьми, поэтому предприятие не стали останавливать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 февраля издание Reuters узнало, что около 1500 сотрудников завода Samsung в городе Куми не вышли на работу после выявления случая заражения новым коронавирусом.

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